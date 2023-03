Veröffentlicht am 10. März 2023 von wwa

VG AKFL – Ausschreibung des 2. Ehrenamtspreises der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Es gibt viele Personen in unserer Verbandsgemeinde, die ehrenamtlich in vielfältiger Art und Weise tätig sind. Diese stellen ihre Zeit, ihr Wissen und ihr Engagement in Vereinen, Initiativen oder im privaten Umfeld zur Verfügung und helfen so mit, dass das Zusammenleben in den Dörfern und insgesamt auch in der Verbandsgemeinde schöner, attraktiver und sozialer wird. Um diese besondere Leistung anzuerkennen und zu würdigen, verleiht die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld den Ehrenamtspreis an besonders engagierte Menschen, besonders engagierte Gruppen sowie einen Sonderpreis an eine Person, deren ehrenamtliches Engagement nur innerhalb einer Institution oder Einrichtung wahrnehmbar ist. Vielleicht kennen auch Sie jemanden in Ihrer Nachbarschaft, Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis, der sich in besonderer Weise freiwillig engagiert und für dieses Engagement nach Ihrer Ansicht eine öffentliche Anerkennung verdient hätte. Ganz einfach Ihre Wunschperson vorschlagen, unter: Ehrenamt – Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld (vg-altenkirchen-flammersfeld.de) oder unter beigefügtem QR-Code Eine unabhängige Jury wird aus den eingehenden Bewerbungen die Preisträger auswählen. Einsendeschluss ist der 17. März 2023. Für Fragen rund um die Preisverleihung steht in der Verwaltung Hannah Schuh unter der Telefonnummer 02681/85264 oder per E-Mail: hannah.schuh@vg-ak-ff.de gerne zur Verfügung.