Veröffentlicht am 10. März 2023

VG AKFL – Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld- Hallenbad geschlossen

Das Hallenbad Altenkirchen ist voraussichtlich bis einschließlich 19. März 2023 geschlossen.

Aufgrund eines technischen Defekts an der Lüftungsanlage, musste das Hallenbad Altenkirchen am Donnerstag, 9. März 2023, geschlossen werden. Die Reparaturarbeiten werden unverzüglich in Auftrag gegeben.