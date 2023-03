Veröffentlicht am 9. März 2023 von wwa

REGION BETZDORF – Aktuelle Serie von Schockanrufen in Alsdorf, Herdorf und Kirchen – Geldübergabe knapp verhindert

Die Kriminalinspektion Betzdorf befasst sich aktuell mit einer Serie von Schockanrufen. Derzeit sind 18 Fälle bekannt, die sich alle am Donnerstag, 09. März 2023, zugetragen haben. Die Anrufe stammen von angeblicher Kriminalpolizei unter der Legende, dass Tochter oder Nachbarin einen tödlichen Unfall verursacht hat und eine Kaution bezahlt werden muss.

Die Abholung eines hohen Geldbetrages konnte heute durch eine aufmerksame Bankangestellte verhindert werden, die die 82jährige Frau über die Betrugsmasche aufklärte. Der Vorgesetzte informierte die Polizeidienststelle über den Sachverhalt.

Eine Streifenwagenbesatzung fuhr zu der Frau. Bis zum Schluss war sie noch nicht ganz davon überzeugt, dass die Nachbarin nicht doch einen Unfall verursacht hat.

Bislang ist in keinem Fall ein Schaden entstanden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf diese Betrugsmasche hin. Es gelingt den geschulten Callcenteragenten immer wieder, durch geschickte Gesprächsführung und unter Ausnutzung der Schockwirkung auch Geschädigte in den Sachverhalt zu verstricken, die eigentlich über das Phänomen aufgeklärt sind. Legen Sie unbedingt auf und wenden Sie sich an ihre zuständige

Polizeidienststelle. Quelle: Polizei