Veröffentlicht am 9. März 2023 von wwa

MAMMELZEN – Einbruch in Rohbau in Mammelzen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 08. März 2023, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 09. März 2023, 06:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter eine Tür eines im Rohbau befindlichen Gebäudekomplexes in der Siegener Straße in Mammelzen gewaltsam geöffnet. Über diese Tür erlangten die Täter Zutritt ins Objekt. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei verließen die Täter den Rohbau ohne Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0. Quelle: Polizei