Veröffentlicht am 10. März 2023 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Mitfahrerbänke rund um Altenkirchen – Ohne Auto mobil – das Netzwerk der Mitfahrerbänke

Seit 2020 stehen in der LEADER-Region Westerwald-Sieg 65 Mitfahrerbänke in verschiedenen Orten der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen, Hamm, Wissen, Betzdorf, Daaden-Herdorf und Kirchen.

Die Fertigstellung und offizielle Eröffnung der Mitfahrerbänke fiel genau in den Beginn der Corona-Pandemie. Aus verständlichen Gründen war das Mitnehmen anderer Personen im Auto zu dieser Zeit kaum möglich und nur wenige Menschen haben den Zweck dieser Bänke wirklich ausprobieren können (Zielort einstellen – auf Bank Platz nehmen – mitgenommen werden).

Doch jetzt hat sich die Lage geändert und man möchten nochmals auf diese Möglichkeit der Mobilität durch die Mitfahrerbänke aufmerksam machen.

26 Bänke findet man im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen. Unter www.vg-ak-ff.de unter der Rubrik „Mobilität“ sind die Standorte dieser Bänke auf einer Karte dargestellt.

Das Prinzip der Mitfahrerbänke

Mitfahrerbänke ergänzen den Busverkehr zwischen den vielen kleinen Orten in der ländlichen Region. Durch die ausgezogene Zielorttafel und das Sitzen auf dieser Bank signalisiert man vorbeifahrenden AutofahrerInnen, dass man mitgenommen werden möchte. Wenn das Ziel passt und noch Platz im Auto ist, kann sich der Fahrer oder die Fahrerin für die Mitnahme entscheiden. Da man sich im Dorf oft kennt, kommt es meist schnell zur passenden Fahrgemeinschaft. Die Mitnahme erfolgt in der Regel kostenfrei, wobei es natürlich jedem freisteht, sich an den Spritkosten zu beteiligen.