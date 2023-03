Veröffentlicht am 9. März 2023 von wwa

STADT ALTENKIRCHEN – Vorbereitungen für das Stadtfest laufen auf Hochtouren

Der Motor läuft wieder an: Fleißig bereitet man in der VG und der Stadtverwaltung das diesjährige Altenkirchener Stadtfest vor. Seit einigen Wochen nimmt das Programm zunehmend Gestalt an – von Ehrenamtsaktionen bis hin zu hochkarätigen Bands, von poppig bis rockig, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf vieles auf dem Stadtfest, welches dieses Jahr am 06. Und 07. Mai stattfindet, freuen. Wie bereits die Jahre zuvor wird die Kirmes zum Fest bereits einen Tag vorher, am 05. Mai für Groß und Klein eröffnen; während der 07. wieder traditionell als verkaufsoffener Sonntag begangen wird.

Wer nicht nur als Besucher Spaß am Stadtfest haben möchte, sondern vielleicht mit einem Stand oder einer interessanten Aktion aktiv etwas anbieten möchte, kann sich bis zum 05.04.2023 anmelden. Infos zur Anmeldung und zeitnahe Infos zum Programm gibt es unter www.stadtfest-altenkirchen.de.