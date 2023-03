Veröffentlicht am 9. März 2023 von wwa

KOBLENZ – Dr. Patrick Philipp neuer Professor am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz

Prof. Dr. Patrick Philipp verstärkt im jetzt beginnenden Sommersemester als Tandemprofessor für Biomedical Data Science die Hochschule Koblenz. Bei dieser Tandemprofessur ist er sowohl an der Hochschule Koblenz am RheinAhrCampus im Fachbereich Mathematik und Technik als auch bei der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) tätig.

Die Schwerpunkte der Professur liegen darin, Gesundheitsdaten mit Methoden der künstlichen Intelligenz zu analysieren, um damit medizinische Entscheidungen unterstützen zu können. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung kann Philipp dabei große Expertise einbringen. Eine Tandemprofessur ermöglicht durch die Aufteilung auf die Hochschule und das kooperierende Unternehmen eine noch stärkere Verzahnung von Lehre, Forschung und Praxis.

Philipp hat am renommierten Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Informatik studiert und später promoviert. Das Thema seiner Doktorarbeit lautete „Über die Formalisierung und Analyse medizinischer Prozesse im Kontext von Expertenwissen und künstlicher Intelligenz“. Parallel zum Studium war er selbstständig tätig im Bereich Programmierung und Entwurf von Software- und Datenbanksystemen.

Während seiner Zeit als Doktorand arbeitete Philipp zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Interaktive Echtzeitsysteme am KIT. Bis zuletzt war er knapp zwei Jahre lang als Leiter der Forschungsgruppe „Decision Support Systems“ am Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe tätig. Hinzu kommen seit 2018 zahlreiche Lehraufträge, unter anderem an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe und der Hochschule Heilbronn.

„An der Hochschule Koblenz werde ich zum Sommersemester 2023 im Fachbereich Mathematik und Technik im Master ‚Applied Mathematics‘ unter anderem die Vorlesung zu Deep Learning und das Forschungsfeld der medizinischen Datenanalyse betreuen“, blickt Philipp voraus, der sich durch die gleichzeitige Tätigkeit bei der CompuGroup Medical für seine Lehre wertvolle Impulse aus der Praxis erhoffe.

Foto: Prof. Dr. Karl Stoffel (links), Präsident der Hochschule Koblenz, und Prof. Dr. Patrick Philipp bei der Ernennung. (Foto: Hochschule Koblenz/Lisek)