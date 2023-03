Veröffentlicht am 9. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Ölferbachtal – Heimat? Naturparadies? Transitstrecke?

Der NABU Altenkirchen pflegt seit Jahrzehnten mit seiner kleinen Schafherde extensives Grünland im Ölferbachtal. Unterhalb von Oberölfen ist die NABU-eigene ‚Bildungsscheune Ölferbachtal‘ entstanden. Von dort aus starten Bildungsangebote für Klein und Groß ins Tal, ans Wasser und in den Wald. Auch andere naturverbundene Landwirte und Hobbytierhalter beweiden einen großen Teil der Wiesen in diesem ruhigen Tal, das vielen Tier- und Pflanzenarten Heimat bietet.

Ein hoher Insektenreichtum, bedingt auch durch viele teils seltene Blütenpflanzen in wertvollen Saumgesellschaften, ermöglicht einer vielfältigen Vogelfauna ein erfolgreiches Brutgeschäft.

In diesem kleinen Tal finden sich einige gefährdete Tier- und Pflanzenarten nicht nur auf den Roten Listen der BRD, sondern tatsächlich an Ort und Stelle. Manche dieser Arten haben bereits leider auch eine europaweite Gefährdung erlangt.

Das Leben in diesem wundervollen Tal mit seinen vielen BewohnerInnen ist in Gefahr. Ein vor Jahrzehnten geplante Ortsumgehung der B 8 in Helmenzen soll gebaut werden und das Ölferbachtal zerschneiden.

Der NABU Altenkirchen lädt zusammen mit der Bürgerinitiative (BI) gegen Ortsumgehungen an der B8 (Organisatorin) und der Naturschutzinitiative (NI) zu einem Informationsabend ein. Wir zeigen gemeinsam die Schönheiten und den naturschutzfachlichen Wert dieses Gebietes auf, erläutern den aktuellen Stand der Planungen und versuchen auf alle Fragen gute Antworten zu geben oder zu finden.

Termin und Ort: Mittwoch, 15. März 2023, 18:30 Uhr, Landgasthof Westerwälder Hof – Zum Galgenberg 3 – 57612 Helmenzen