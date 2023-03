Veröffentlicht am 9. März 2023 von wwa

REGION – „Westerwälder Naturtalente“ gehen in die dritte Auflage – Das Erfolgsmodell Ausbildungsfibel bringt Unternehmen und Fachkräftenachwuchs zusammen

Im Fußball spricht man gerne von einem „überhitzten Transfermarkt“, wenn die Vereine sich ein Wettbieten um die talentiertesten Spieler liefern. In der Wirtschaft geht es inzwischen zuweilen ähnlich umkämpft zur Sache. Die Unternehmen tun sich immer schwerer damit, passenden Nachwuchs zur Besetzung ihrer Ausbildungsplätze zu finden. Schülerinnen und Schüler hingegen sind oftmals sehr wählerisch bei der Suche nach der perfekten Ausbildung und suchen nach ausführlichen Orientierungsangeboten.

Umso wichtiger ist es, sich den künftigen Bewerberinnen und Bewerbern möglichst attraktiv zu präsentieren. In den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwaldkreis gibt es genau dafür seit 2021 eine erstklassige Plattform: Die Westerwälder Naturtalente sind als kreisübergreifende Ausbildungsinitiative das wohl umfangreichste Nachschlagewerk für die Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten der Region. In diesem Jahr geht das Projekt nun in seine dritte Auflage.

Über 150 Unternehmen sind mittlerweile fester Bestandteil der gedruckten Ausbildungsfibel und profitieren darüber hinaus von weiteren Kanälen wie einer Online-Plattform, Social Media-Auftritten und dem Schul-Newsticker, um sich als attraktive und heimatansässige Arbeitgeber zu präsentieren.

„Besonders der direkte Zugang zu den Schülerinnen und Schülern macht die Naturtalente-Fibel so attraktiv und wir sind wirklich stolz darauf, den heimischen Unternehmen eine solch starke Plattform bieten zu können“, betonen die drei Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) übereinstimmend. In der Tat ist die Kooperation mit den 79 Schulen der Region ein entscheidendes Puzzlestück für den Erfolg der Naturtalente.

Alle Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 9, die nach den Sommerferien eine Abschlussklasse besuchen, erhalten das Buch Anfang Juni und beschäftigen sich im Rahmen des berufsbezogenen Unterrichts intensiv mit ihren potentiellen Ausbildungsbetrieben. Durch diese Maßnahme werden nahezu 100% aller Schülerinnen und Schüler erreicht, die an der Schwelle zum Berufsleben stehen – eine Quote, die keine andere Plattform vorweisen kann.

Auch Patrick Schumacher, Geschäftsführer der für die Gestaltung und Umsetzung verantwortlichen Agentur ATTENTIO bestätigt die wachsende Beliebtheit des Projekts: „Die stetig steigende Zahl der teilnehmenden Unternehmen bestätigt uns darin, dass wir gemeinsam mit den Wir Westerwäldern mit der Ausbildungsfibel ein Erfolgsmodell geschaffen haben, dass die heimischen Betriebe maßgeblich in ihrer Nachwuchswerbung unterstützt.“

Ein besonderer Dank geht auch an die Sparkassen Neuwied und Westerwald-Sieg und die Schütz GmbH aus Selters, die als Sponsoren das Naturtalente-Projekt seit der ersten Stunde unterstützen. Interessierte Unternehmen können sich noch bis zum 15. April bei Anke Hüsch, Projektbeauftragte bei ATTENTIO, melden und Teil der Westerwälder Naturtalente werden. Erreicht werden kann sie telefonisch unter der 02662 – 948007-30 oder per Mail an a.huesch@attentio.de.

Foto: (v.l.): Dr. Andreas Reingen (Sparkasse Westerwald Sieg), Sven Becker (Teamleiter Aus- und Weiterbildung Schütz Group), Dr. Hermann-Josef Richard (Sparkasse Neuwied), Jürgen Marx (Leiter HR Schütz-Group), Katharina Schlag (Geschäftsführerin WFG Westerwaldkreis), Patrick Schumacher (ATTENTIO, Hachenburg), Lars Kober (Leiter Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen), Harald Schmillen (Geschäftsführer WFG Kreis Neuwied), Achim Hallerbach (Landrat Kreis Neuwied), Achim Schwickert (Landrat Westerwaldkreis), Dr. Peter Enders (Landrat Kreis Altenkirchen), Sandra Köster (Vorstand, Wir Westerwälder)