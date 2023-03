Veröffentlicht am 9. März 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Touristiker aus dem Kreis „entkommen“ Neuwied – Arbeitskreissitzung mit erfolgreichem Kennenlernen des preisgekrönten Escape-Room-Angebots von „66 Minuten“

Das Angebot ist vielfach ausgezeichnet und lockt reichlich Rätsel-Fans aus nah und fern in die Deichstadt. Ganz klar: Ein Angebot, mit dem man werben kann – am besten, wenn man es selbst erlebt hat. Und deshalb haben sich kürzlich die Touristiker aus dem Kreis Neuwied bei ihrer Arbeitskreissitzung nicht nur untereinander zu den verschiedenen Themen ausgetauscht, sondern auch die liebevoll gestalteten Theater-Abenteuer in der Kirchstraße gespielt. So viel darf verraten werden: Am Ende absolvierten sie die Prüfungen in den Escape-Rooms erfolgreich und entkamen damit quasi Neuwied. Insgesamt zeigten sich die Touristiker sichtlich beeindruckt von dem Angebot, das vor allem in den einschlägigen Gamer-Medien und -Foren hoch gepriesen wird und unter anderem bei Trip-Advisor als „Best of the Best“ geführt wird.

Im Anschluss besprachen sie aktuelle Themen. Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig warb dabei für eine noch engere Zusammenarbeit untereinander, aber auch für Kooperationen mit weiteren Partnern aus den Nachbarregionen.

Das Thema „Netzwerk im Freizeit- und Tourismusbereich“ stand ebenfalls auf der weiteren Agenda. So ist am 28. März ein Workshop auf Schloss Arenfels geplant, bei dem sich interessierte Anbieter aus dem Landkreis Neuwied besser kennenlernen, austauschen und im besten Falle mit dem bestehenden Arbeitskreis vernetzen sollen.

Weiterhin auf dem Programm standen Themen wie der Wällermarkt und die Regionalinitiative Naturgenuss, die sich ebenfalls als Netzwerk zwischen Gastronomie und Regionalerzeugern verstehent und die Vermarktung aktiv unterstützen. Hier warben die Projektinitiatoren für ein engeres Zusammenwirken zwischen dem genussvollen Regionalproduktangebot und der Touristik. Auch der noch junge Wällermarkt ist als regionaler Online-Marktplatz und Logistikdienstleister für die touristische Weiterentwicklung von großer Bedeutung.

Foto: Die Touristiker des Landkreises Neuwied hatten viel Spaß im „66 Minuten Escape Room“. Unser Bild zeigt (v.l.) Rolf Schmidt-Markoski, Thomas Herschbach, Jörg Hohenadl, Frank Wiesenberg, Anja Arenz, Oliver Grabus, Jan Einig, Simone Osteroth, Petra Neuendorf, Michael Führer, Florian Fark, Martina Beer, Vanessa Selent, Peter Fischer, Celina Weinert, Benjamin Skupin, Janine Petit, Manon Wetzel, Cornelia Obenauer. Foto: Anja Arenz /Wirtschaftsförderungsgesellschaft Neuwied