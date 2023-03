Veröffentlicht am 8. März 2023 von wwa

KOBLENZ – Neue virtuelle Vortragsreihe der Hochschule Koblenz und des VDI informiert interdisziplinär über aktuelle technische Forschungsvorhaben

Eine neue Vortragsreihe mit dem Titel „Forschung Heute“, zu der die Hochschule Koblenz gemeinsam mit dem VDI Mittelrheinischer Bezirksverein e.V. Koblenz einlädt, bietet auf einer Videokonferenzplattform allgemein verständliche Einblicke in aktuelle technische Forschungsprojekte und Promotionsvorhaben an der Hochschule Koblenz. Für das Jahr 2023 stehen vier jeweils einstündige Vorträge mit anschließender Diskussion aus den Fachbereichen beziehungsweise Fachrichtungen Mathematik und Technik, Ingenieurwesen, technische Keramik sowie Bauingenieurwesen auf der Agenda. Die am 22. März startende, virtuelle Vortragsreihe richtet sich an Angehörige des VDI und der Hochschule Koblenz wie auch an externe Interessierte. Die Teilnahme ist kostenlos. Programm und Anmeldemöglichkeiten sind im Internet unter www.hs-koblenz/forschungheute abrufbar.

Den Beginn macht Alexander Schuster, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe Hochleistungskeramik am Standort WesterWaldCampus Höhr-Grenzhausen der Hochschule Koblenz. Er referiert am Mittwoch, 22. März, um 17:30 Uhr zum Thema „Charakterisierung und Analyse funktionskeramischer Bauelemente mittels Feldemissions-Rasterelektronenmikroskope und Lichtmikroskop“.

Am Mittwoch, 14. Juni, spricht Florian Walgenbach-Albat, Doktorand und ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter, um 17:30 Uhr über sein an der Hochschule Koblenz in Kooperation mit der Technischen Universität Berlin durchgeführtes Forschungsvorhaben „Geh- und Radwegbrücken in Holz-Granit-Verbundbauweise“.

Am Mittwoch, 11. Oktober, findet um 17:30 Uhr der Vortrag „Maschinelles Lernen für die Erkennung eines Dekubitus“ statt. Referentin ist Alina Bungert, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Mathematik und Technik am RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz.

Die Vortragsreihe endet am Mittwoch, 29. November. Dann referiert Manuel Utsch, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Ingenieurwesen, um 17:30 Uhr zum Thema „Hochverfügbare drahtlose Kommunikation für das Internet der Dinge“.

Programm und Anmeldemöglichkeiten sind im Internet unter www.hs-koblenz/forschungheute abrufbar. Eine Anmeldung zum Erhalt der Zugangsdaten ist auch über die Homepage des VDI Mittelrheinischer Bezirksverein e.V. Koblenz möglich.