Veröffentlicht am 8. März 2023 von wwa

REGION – Raimund Scholl und Bernd Jungk für 25 Jahre ehrenamtliches Engagement geehrt

Raimund Scholl aus Steineroth und Bernd Jungk aus Herdorf wurden eine ganz besondere Ehrung zu teil: Der Vorstand vom Auto Club Europa (ACE) ehrte sie für „25 Jahre Engagement im Ehrenamt“ im ACE Kreisclub Altenkirchen-Westerwald.

Bernd Jungk war früher der Vorsitzende des Kreisvorstands und ist heute noch als Beisitzer aktiv, Raimund Scholl ist schon seit vielen Jahren stellvertretender Vorsitzender vom ACE Kreis Altenkirchen-Westerwald.

Der Regionalbeauftragte von Rheinland-Pfalz, Volker Schork, überreichte den Jubilaren anlässlich einer Kreisvorstandssitzung in Betzdorf eine Ehrenurkunde und eine Ehrennadel sowie ein Präsent vom ACE aus der Zentrale in Stuttgart. Beide wurden 1998, erstmals in den Kreisvorstand Altenkirchen-Westerwald gewählt. Sie üben das Ehrenamt mit besonderer Leidenschaft und Ehrgeiz aus. Mittlerweile gehören über 4.200 Mitglieder zu dem ACE-Kreis Altenkirchen-Westerwald.

Jungk und Scholl sind bei vielen Aktionen auf Kreisebene aktiv und beteiligtes an den jährlichen bundesweiten Aktionen zur Verkehrssicherheit. Foto: ACE

Foto: Der Regionalbeauftragte von Rheinland-Pfalz, (v.r.) Volker Schork, überreichte den Jubilaren Raimund Scholl, Bernd Jungk die Urkunde und eine Ehrennadeln sowie ein Präsent für „25 Jahre Engagement im Ehrenamt beim ACE“ auch der Daniel Walker, Vorsitzender des Kreisvorstands, dankte ihnen für ihre vorbildliche Leistung.