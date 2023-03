Veröffentlicht am 8. März 2023 von wwa

REGION – „Virtuelle Mittagspause“ mit Bätzing-Lichtenthäler rund um Energieberatung

Im Format der „Virtuellen Mittagspause“, welches monatlich durch die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler via Instagram angeboten wird, geht es im März um das aktuelle Thema der Energieberatung. Mit Mario Schneider, Energie-Makler der EnergieServiceAgentur Westerwald-Sieg, wird sie über die vielfältigen Möglichkeiten der Energieeinsparungsmöglichkeiten und die Wege durch den Tarifdschungel auf professioneller Seite informieren. Jeder Bürger, jede Bürgerin ist davon betroffen und spürt die Auswirkungen der hohen Energiepreise in seinem Alltag. Der Live-Chat findet statt, am Montag, den 13. März von 12 bis 12:30 Uhr auf Instagram unter @sabine_baetzing. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Das Format der virtuellen Mittagspause, bietet die Möglichkeit sich in der Mittagspause, sozusagen nebenbei, zu gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch relevanten Themen zu informieren und auszutauschen. „Mit diesem Angebot möchte ich Anreize schaffen, Interesse wecken, sowie Informationen liefern für Themen, die gesellschaftlich relevant sind“, erläutert die Abgeordnete ihr Angebot.