HACHENBURG – – Einbruchsdiebstahl in Fahrradgeschäft in Hachenburg, in der Koblenzer Straße; Diebstahl zum Teil hochwertiger Pedelecs

In dem Zeitraum zwischen Montag, 06. März 2023, 18:30 Uhr, und Dienstag, 07. März 2023, 06:00 Uhr, kam es in Hachenburg, Koblenzer Straße, zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Fahrradgeschäft. Konkret wurden dort durch unbekannte Täter eine größere Anzahl zum Teil hochwertiger Pedelecs der Marken Moustache, Megamo, O2Feel, My Esel, Bosch und Giant entwendet. Die unbekannten Täter dürften vor diesem Hintergrund ein größeres Transportfahrzeug zur Tat genutzt haben. Der Stehlwert der Pedelecs dürfte sich im mittleren, fünfstelligen Eurobereich befinden. Etwaige Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Transportfahrzeuge erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei