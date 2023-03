Veröffentlicht am 6. März 2023 von wwa

RHEINBROHL – Polizisten bedroht und beleidigt

In der Nacht zum Montag, 06. März 2023, mussten zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz zu einer Ruhestörung in die Hauptstraße in Rheinbrohl ausrücken. Vor Ort wurden sie von dem Verursacher, ein 39-jähriger Hausbewohner, mehrfach beleidigt und bedroht. Da weitere Familienangehörige den Mann letztendlich beruhigen konnten, ergriffen die Polizisten keine weiteren Maßnahmen. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Ruhestörung, sowie Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Quelle: Polizei