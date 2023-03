Veröffentlicht am 6. März 2023 von wwa

HAHN am SEE – Einbruch in Wohnhäuser in Hahn am See und Kölbingen

Montagmorgen, 06. März 2023, nutzten in der Zeit zwischen 08:40 und 13:40 Uhr Einbrecher die Abwesenheit der Anwohner in Hahn am See (Auf dem Berg) und in Kölbingen (Hauptstraße) aus. Die Täter hebelten auf den rückwärtigen Seiten der Einfamilienhäuser die Fenster und Türen auf, entwendeten Schmuck, Bargeld und Münzen in fünfstelliger Höhe und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden an die Polizei in Westerburg, 02663-98050, erbeten. Quelle: Polizei