6. März 2023

HAMM (Sieg) – Streitschlichter im Schulalltag: Neue „Buddys“ an der IGS Hamm

Seit Kurzem unterstützen elf neue „Schüler-Buddys“ die Pausenaufsichten und achten auf ein freundliches Schulklima an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hamm. Seit 2014 hat sich die Teilnahme an diesem Projekt, unterbrochen durch die Corona-Pandemie, bewährt, die Schülerinnen und Schüler erkennen und entschärfen als Streitschlichter im Schulalltag entstehende Auseinandersetzungen und Konflikte selbst.

Zum Jahresbeginn bildeten die beiden Schulsozialarbeiterinnen Jenny Weitershagen und Valeska Weber die neuen Schüler-Buddys im Evangelischen Jugendzentrum in Hamm aus. Interessierte Schülerinnen und Schüler bewarben sich für die Ausbildung, absolviert wurde sie von Jessica Janzen, Mary Neufeld, Maira Fuchs, Rhea Langkath, Max Müller, Luke Hoese, Jonathan Kroeker, Silas Winter, Luka Zitlau, Justin Felbel und Kerim Zeycan aus den Klassenstufen 8 und 9. Die neuen Buddys werden so eingesetzt, dass in jeder Pause neben den Lehrer-Aufsichten ein Team auf dem Schulhof der Klassenstufen 5, 6 und 7 im Einsatz sein kann. Anlaufstelle ist der Buddy-Point auf dem Schulhof, an dem die Helfer mit ihren leuchtend orangenen Armbinden zu finden sind.

Foto: Die neu ausgebildeten „Schüler-Buddys“ achten auf ein freundliches Schulklima und entschärfen entstehende Konflikte. (Foto: IGS Hamm/Andreas Schindele)