Veröffentlicht am 6. März 2023 von wwa

ASBACH – Kreis Neuwied braucht dringend weitere Gewerbeflächen – Landrat Achim Hallerbach und Wirtschaftsförderer Harald Schmillen besuchen CGT Carbon

Die Wirtschaft im Kreis Neuwied ist stark. Damit das auch so bleibt, stehen Landrat Achim Hallerbach und Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen in engem Kontakt mit den Firmenlenkern. Kürzlich waren sie so bei der CGT Carbon GmbH in Asbach zu Gast.

Die junge und innovative Firma stellt Kohlenstoff- und Graphitprodukte her, die unter anderem in der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Automobilbranche und für die Halbleiterproduktion gebraucht werden. Erst 2010 in Asbach gegründet, erlebt das junge Unternehmen seit 2015 einen steilen Aufstieg. Der Umsatz konnte seitdem verzehnfacht werden, berichtete Firmenchef Roland Hackl.

„Ich bin froh, dass die CGT zumindest vorerst noch genug Flächen verfügbar hat, um gegebenenfalls weiter expandieren zu können“, nahm Landrat Achim Hallerbach aus dem Gespräch mit. Er unterstrich aber gleichzeitig, dass das im Kreis Neuwied leider nicht die Regel ist: „Wir brauchen dringend zusätzliche Gewerbeflächen!“, stellte er fest.

Foto: Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen (v.l.) und Landrat Achim Hallerbach informierten sich beim Betriebsrundgang mit Betriebsleiter Thomas Wedderin und CGT-Geschäftsführer Roland Hackl über die innovativen Produkte des Asbacher Unternehmens. Foto: Kreisverwaltung Neuwied / Ulf Steffenfauseweh