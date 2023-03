Veröffentlicht am 5. März 2023 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg – geparkter PKW beschädigt

Bereits am Freitag, 03. März 2023, in der Zeit zwischen 14:30 und Samstag, 00:30 Uhr, kam es in Bad Marienberg, in der Gartenstraße, in Höhe Hausnummer 22, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsunfallbeteiligte beschädigte, möglicherweise beim Abbiegen, den geparkten SKODA. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei