5. März 2023

HORHAUSEN – Verkehrsunfall auf der L 270 bei Horhausen (Westerwald)

Samstagabend, 04. März 2023, befuhr die 18-jährige Fahrerin eines Toyota gegen 20:10 Uhr die L 270 in Richtung Horhausen (Westerwald). An der Einmündung zur B 256 missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden 44-jährigen Unfallbeteiligten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 44-jährige Unfallbeteiligte wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Bundesstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei