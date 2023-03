Veröffentlicht am 5. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mannschaftsspiel des Badminton Club Altenkirchen gegen BC Niederlützingen II

Am Samstag, 04. März 2023, spielte die O19 Mannschaft des BC Altenkirchen gegen BC Niederlützingen II. Leider gingen direkt zu Beginn des Spiels das erste Herrendoppel und das Damendoppel an die gegnerische Seite. Doch das schüchterte die Mannschaft des BCA keineswegs ein. Im zweiten Herrendoppel zeigten Nicky Abegunewardene und Stephan Hoffmann ihr harmonisches Zusammenspiel und gewannen den ersten Satz mit 17:21. Im folgenden Satz hatte Niederlützingen die Oberhand, doch davon ließen sie sich nicht aus dem Konzept bringen.

Der dritte Satz ging in die Verlängerung, doch Nicky und Stephan konnten trotzdem kühlen Kopf bewahren und gewannen 25:27! Bei den Herreneinzeln konnte Nachwuchsspieler Robin Krämer punkten. Auch er hatte einen sehr starken Gegner, konnte sich aber dennoch im dritten Satz behaupten und brachte dem BCA einen Siegpunkt. Beim Dameneinzel und Mixed waren ebenfalls schöne Ballwechsel zu sehen, jedoch gingen diese Spiele leider auf das Konto von Niederlützingen. Der BCA verliert mit einem Endpunktestand von 6:2, doch das ist kein Grund zum Trübsal blasen. Das Spiel gab vor allem den Spielern, die in dieser Saison neu dabei sind, wertvolle Erfahrung und Motivation, um weiterhin am Ball zu bleiben. Das nächste Mannschaftsspiel findet am 12. März gegen den SV Rheinbreitbach in Altenkirchen statt. Zuschauer sind herzlich willkommen!

Foto: (v.l.): Nicky Abegunewardene, Katrin Pfeiffer, Andreas Hertel, Ilka Hoffmann, Stephan Hoffmann, Robin Krämer, Harald Drumm und Daniel Berker. (Vereinsbericht) (aki) Foto: BC AK