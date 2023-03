Veröffentlicht am 5. März 2023 von wwa

WISSEN – Demo: „Wissen steht zusammen für mehr Sicherheit, Respekt und Verantwortung“

An den 10. Februar werden die Wissener noch lange zurückdenken. Damals wurde die katholische Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ durch einen feigen Brandanschlag sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. So verbrannte beispielsweise der wertvolle Hochaltar aus dem Jahre 1746 vollständig. Auch die einmaligen Freskomalereien von Peter Hecker haben stark gelitten. Da in letzter Zeit Sachbeschädigungen und andere Gewalttätigkeiten in vielerlei Hinsicht zunehmen, hat sich in Wissen ein Gefühl von Unsicherheit breit gemacht.

Um dem entgegen zu treten, hatte das Team des weithin bekannten Jahrmarkts der katholischen Jugend am Samstag zu einem Schweigemarsch aufgerufen. Unter dem Motto „Wissen steht zusammen für mehr Sicherheit, Respekt und Verantwortung“ trafen sich mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger am Regiobahnhof und gingen dann durch die Innenstadt zum Kirchplatz. Dort sagte Jahrmarktsteamsprecher Johannes Bender: „Mit der Demo wollen wir erreichen, dass die Wissener Polizeiwache wieder an allen Tagen rund um die Uhr besetzt ist“. Auch sollten mehr Streifen gefahren werden und Polizisten zu Fuß unterwegs sein. Weiterhin wünsche man sich, dass die Bürger genauer hinschauen und bei unschönen Vorkommnissen eine entsprechende Meldung an die Ordnungsbehörden machen.

Bürgermeister Berno Neuhoff konnte Bender nur zustimmen: „Polizeipräsents auch nachts die ganze Woche über und die Videoüberwachung öffentlicher Plätze stehen ganz oben auf der Liste.“ Starker Beifall unterstützte dieses Ansinnen. Hanns-Josef Ortheil, bundesweit bekannter Schriftsteller, ist in Wissen aufgewachsen und bestens mit der Heimatgeschichte vertraut. In seiner Ansprache machte er sich unter anderem Sorgen um die Hecker-Gemälde und trat für eine Belebung des Kirchplatzes ein. „Die weithin zerstörte Kirche sei identitätsstiftend für die Wissener gewesen“, fügte er noch an. Zu Wort kam abschließend noch die Vorsitzende des örtlichen Migrationsbeirats. (bt) Fotos: Bernhard Theis