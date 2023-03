Veröffentlicht am 5. März 2023 von wwa

NEUWIED – Weltgebetstag unter dem Motto „Glaube bewegt“

Unter dem Motto: „Glaube bewegt“ fand der diesjährige Weltgebetstag am 03. März 2023 um 15.00 Uhr in der Feldkirche statt. Dieses Jahr steht das Land Taiwan im Mittelpunkt. Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich rund um den Globus Frauen beim Weltgebetstag für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenwürde. In der gut gefüllten Feldkirche versammelten sich traditionell Frauen der Evangelischen und Katholischen Gemeinden, um gemeinsam diesen Tag zu feiern. Rund zwei Dutzend aktive Musikerinnen und Lektorinnen im Altarraum gestalteten das Programm aus Geschichten, Musik und Gebeten, ehe der Nachmittag beim geselligen Teil im Gemeindehaus endete. (mabe) – Fotos: Marlies Becker