Veröffentlicht am 4. März 2023 von wwa

MUDERSBACH – 51jähriger Autofahrer unter Alkoholgenuss am Steuer

Freitagabend, 03. März 2023, um 21:30 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Betzdorf im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Adolfstraße in Mudersbach bei einem 51-jährigen Fahrer eines Ford Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und diesem die Weiterfahrt untersag. Quelle: Polizei