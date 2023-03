Veröffentlicht am 4. März 2023 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Kirchen

Freitagvormittag, 03. März 2023, wurde ihm Zeitraum zwischen 11:25 und 13:00 Uhr ein auf dem Parkplatz in der Lindenstraße in Kirchen geparkter VW Touran im Heckbereich von einem unbekannten PKW beschädigt. Der Schaden an dem VW wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de) zu melden. Quelle: Polizei