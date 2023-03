Veröffentlicht am 4. März 2023 von wwa

FENSDORF – Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der K 123 bei Fensdorf

Freitagnachmittag, 03. März 2023, um 17:40 Uhr wurden durch einen 87-jährigen Fahrer eines Opel auf der K 123 bei Fensdorf an zwei ihm entgegenkommenden Fahrzeugen, u.a. ein VW, jeweils die linken Außenspiegel beschädigt, da dieser zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Der 23-jährige Fahrer des VWs erschrak durch den Zusammenstoß so sehr, dass er auch noch mit einem dem 87-jährigen nachfolgenden BMW zusammenstieß, an dem ebenfalls der Außenspiegel beschädigt wurde. Es entstand letztlich an den vier beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Quelle: Polizei