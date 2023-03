Veröffentlicht am 4. März 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Stationierungsstreitkräfte – Warnstreik in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz

Auch in der dritten Verhandlungsrunde konnten sich die Arbeitgeber der Stationierungsstreitkräfte nicht dazu durchringen, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Ihr Angebot liegt unverändert bei 4,1 Prozent. Lediglich bei der Laufzeit sei für sie Bewegung auf 12 Monate möglich. Zudem können sie sich bis zu 2.500 Euro Inflationsausgleichsprämie vorstellen. Dies ist den ortsansässigen Beschäftigten zu wenig. Daher werden die Aktionen und Streiks ausgeweitet.

Am kommenden Montag, 6.3. finden zeitgleich Kundgebungen in Amberg und Kaiserslautern statt, außerdem sind an allen Beschäftigten in Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen zu dreitägigen Warnstreiks aufgerufen. Die Kundgebung in Rheinland-Pfalz startet um 10:00 Uhr mit einer Demonstration vom Messeplatz zum Stiftsplatz. Dort werden der Bundesfachgruppenleiter Nils Kammradt aus Berlin, so wie Bundestagsabgeordneter Mathias Mieves, SPD reden. Erwartet werden ca. 800 Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz, sowie 100 Kolleginnen und Kollegen aus Wiesbaden. Während des Demonstrationszuges muss kurzzeitig mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die 4. Verhandlungsrunde ist auf den 14. März terminiert. ver.di fordert für die 12000 bundesweit Beschäftigten bei den Stationierungsstreitkräften 9,5% auf 12 Monate.