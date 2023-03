Veröffentlicht am 4. März 2023 von wwa

BETZDORF – SPD-Kreisverband diskutiert mit Kreisjugendring: Paula Seifert informiert über Engagement zur Förderung der Teilhabe von Jugendlichen im Kreis Altenkirchen

Der SPD-Kreisverband Altenkirchen hat sich auf seiner jüngsten Vorstandssitzung mit dem Kreisjugendring Altenkirchen über dessen Arbeit, Möglichkeiten der Teilhabe und Partizipation von jungen Menschen im Kreis sowie Konzepten zur Stärkung der Demokratie ausgetauscht. Die stellvertretende Vorsitzende, Paula Seifert, berichtete über die seit 2017 wieder neu aufgenommene Arbeit des Gremiums, dem kreisweit rund zehn Verbände der Jugendarbeit angehören. Die Arbeit in dem freiwilligen Zusammenschluss konzentriert sich auf eine aktive Kinder- und Jugendpolitik; der Verein ist beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Kreises. Verschiedene Aktionen konnten zwischenzeitlich auf die Beine gestellt werden, so die Teilnahme am landesweiten Demokratietag Rheinland-Pfalz. „Wenn wir über die Stärkung der Demokratie sprechen, dann sprechen wir darüber, dass jungen Menschen die Möglichkeit bekommen, zu partizipieren, teilzuhaben und dadurch mitzugestalten“, so die Kreisvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Einen Baustein, um dieses Ziel zu verwirklichen, stellte Paula Seifert dem Kreisvorstand vor: Der Verein hat eine Digitale Meinungswand eingerichtet und damit ein niedrigschwelliges Angebot geschaffen, Feedback zur Politik im Landkreis Altenkirchen und darüber hinaus zu geben. „Das ist auch für uns als Partei und als politische Akteure eine einfache Möglichkeit, um zeitnah zu erfahren, was junge Menschen im Kreis bewegt, welche Meinungen, Ideen, Wünsche und Erwartungen von bzw. an Politik sie haben“, zeigt sich der Kreisvorsitzende Jan Hellinghausen begeistert. Erreichbar ist die Meinungswand des Vereins seit September 2022 unter https://kjr-altenkirchen.de/digitale-meinungswand/.

Foto: Kreisvorsitzender Jan Hellinghausen, Paula Seifert vom Kreisjugendring und Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Kreisvorsitzende und MdL (v. l.)