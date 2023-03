Veröffentlicht am 4. März 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Live Lounge: Wortakrobaten gastieren im Big House

Freundinnen und Freunde der gesprochenen Wortkunst und Fans entspannter wie überraschender Abendunterhaltung dürfen sich freuen. Ihnen wird am Freitag, 17. März, der beliebte Neuwieder Poetry Slam präsentiert. Dann stehen sechs Wortakrobatinnen und Textkünstler auf der Bühne im Neuwieder Jugendzentrum Big House. Sie treten bei dieser „Dichterschlacht“ mit ihren selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an und buhlen so wortgewandt um die Gunst des Publikums.

Die Stimmung bei dieser Kulturveranstaltung im Rahmen der Reihe „Live Lounge“ ist nicht etwa die eines Wettkampfes, sondern entspannt und gemeinschaftlich. Das stellt das Format in zahlreichen Auflagen seit vielen Jahren unter Beweis. Es gilt nach wie vor: Wer auch am Ende als Siegerin oder Sieger feststehen wird – der eigentliche Gewinner ist das Publikum. Es kommt in den Genuss von lustigen, spannenden, bewegenden, nachdenklich machenden Texten, vorgetragen von ganz unterschiedlichen Slammer-Persönlichkeiten. Die Zeit und damit die Länge der Texte ist begrenzt, aber den inhaltlichen Möglichkeiten und der Performance sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Auf der Bühne stehen Lenny Felling, Jana Goller, Max Raths, Maren Fjall, Leonie Fischer und Lennart Heins. Sie präsentieren ihrem Publikum Texte „über die wunderbar schräge und wirre Welt, die wir bewohnen dürfen“, „Lyrik im Rap Stakkato“, „Humor zwischen Kabarett und Kneipe“ und „die nötige Portion Kopf in den Wolken“. Die Veranstaltung findet statt im Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, 56564 Neuwied. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro. Informationen unter livelounge@neuwied.de, telefonisch unter 02631-802174 oder in den Sozialen Medien (@liveloungeneuwied).