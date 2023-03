Veröffentlicht am 4. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Cyberkriminalität: Zukunftsforum gibt hilfreiche Informationen zum Umgang mit Gefahrenpotenzialen im eigenen Unternehmen – Wirtschaftsförderung lädt alle Unternehmen zur kostenfreien digitalen Veranstaltung ein

Fast täglich wird über neue Fälle von Datendiebstahl, Spionage und Sabotage in der Wirtschaftswelt berichtet. Cyberkriminalität ist längst zu einer realen Bedrohung für Unternehmen geworden und kostet die deutsche Wirtschaft laut Branchenverband Bitkom e.V. rund 203 Milliarden Euro im Jahr. Doch über welche Wege kommen die Täter ins Firmennetzwerk, was ist im Ernstfall zu tun und wie kann sich dagegen geschützt werden? Mit diesen und weitere Fragen beschäftigt sich das nächste Zukunftsforum der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen „Cyberkriminalität – Umgang mit Gefahrenpotenzialen im Unternehmen“ am Mittwoch, den 15. März, um 16 Uhr. Interessierte Unternehmen jeder Branche und Betriebsgröße sind zur kostenlosen Onlineveranstaltung herzlich eingeladen.

Als Referenten konnten Hauptkommissar Daniel Wolfinger von der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts sowie ein Experte der Deutschen Telekom gewonnen werden. Sie werden praxisnah über die Gefahren, Präventionsmöglichkeiten und Handlungsoptionen eines digitalen Angriffs informieren. Danach wird Martin Schäfer, Geschäftsführer der Schäfer Trennwandsysteme GmbH aus Horhausen, über den Cyberangriff auf das eigene Unternehmen berichten, bei dem sämtliche digitale Prozesse und Kommunikationswege lahmgelegt wurden. Abschließend wird es genügend Zeit für die Beantwortung von Fragen und einen gemeinsamen Austausch geben.

„Ein Cyberangriff kann jedes Unternehmen treffen und erheblichen Schaden verursachen. Wir möchten die Firmen über diese stille Bedrohung informieren, sensibilisieren und vor allem aufzeigen, was in einem Ernstfall zu tun ist“, so Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 14. März, bei Joschka Hassel (joschka.hassel@kreis-ak.de) möglich.