Veröffentlicht am 3. März 2023 von wwa

KOBLENZ – Aufzug zum Thema Klimaschutz in Koblenz verläuft ohne Zwischenfälle

Am Freitag, 03. März 2023, fand im Stadtgebiet Koblenz von 12.00 bis 14.45 Uhr eine Versammlung in Form eines Aufzugs zum Thema „Klimaschutz“ statt. Entgegen der ursprünglichen Planung erfolgten lediglich Kundgebungen auf der Spiegelfläche vor dem Hauptbahnhof sowie dem Zentralplatz. Dort wurde die Versammlung um 14.45 Uhr beendet. Eine zunächst vorgesehene Schusskundgebung am Deutschen Eck fand nicht mehr statt.

Insgesamt nahmen an der Versammlung circa 500 Personen aller Altersgruppen teil, die lauthals ihre Ansichten zum Klimaschutz bzw. der derzeitigen Klimapolitik kundtaten. Es kam zu keinen besonderen Zwischenfällen.

Die Beeinträchtigungen für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer konnten auf ein Mindestmaß reduziert werden. Es waren nur kurzzeitige Sperrungen erforderlich, u.a. am Friedrich-Ebert-Ring.

Am Vormittag fand im Rahmen des „Aktionstags“ in der Südallee bereits eine erste angemeldete Kundgebung zu dieser Thematik statt. Hier fanden sich etwa 30 Versammlungsteilnehmer ein. In diesem Bereich schafften es zwei „Baumkletterer“ mit einem Banner mit der Aufschrift „Warum sind hier überall Autos?“ auf sich aufmerksam zu machen. Ansonsten verlief auch diese Versammlung ohne Zwischenfälle. Quelle: Polizei