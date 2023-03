Veröffentlicht am 3. März 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – In Altenkirchen startet neuer Niederländisch-Kurs

Ab Dienstag, 14. März, organisiert die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen einen neuen Niederländisch-Kurs für Anfänger. Obwohl es viele Ähnlichkeiten zwischen dem Niederländischen und dem Deutschen gibt, was das Lernen sehr erleichtert, muss man sich für eine Unterhaltung in Niederländisch doch intensiver mit der Sprache beschäftigen. Der Kurs richtet sich an Anfänger ohne Vorkenntnisse. Es geht darum, die Grundlagen für eine Verständigung in privaten wie beruflichen Alltagssituationen zu schaffen. Der Kurs mit insgesamt acht Terminen findet jeweils dienstags in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr unter der Leitung von Huub Hilgenberg (Muttersprachler) statt. Für all diejenigen, die bereits Vorkenntnisse im Niederländischen haben, findet ebenfalls ab 14. März (20.15 bis 21.45 Uhr) ein Fortgeschrittenenkurs statt. Die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden jeweils 50 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de