Veröffentlicht am 3. März 2023 von wwa

HEUPELZEN – Was aktiver Klimaschutz den Gemeinden bringt

Eine nächste Info-Veranstaltung der „Klima-Wandeldörfer“ findet am Samstag, 11. März 2023 in Heupelzen statt. Eingeladen sind alle Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder und Alle, die sich in ihrer Gemeinde für mehr Klimaschutz einsetzen wollen.

Im Vordergrund der kommenden Veranstaltung der „Klima-Wandeldörfer“ am Samstag stehen Vernetzung und Austausch. Ortsbürgermeister Rainer Düngen, Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich und das g.r.i.p.s.-Büro laden ein zum Dialog über kommunale Klimaschutz-Netzwerke. Dabei werden die Vorteile von Netzwerken genauer beleuchtet und es wird ein Praxisbeispiel für ein kommunales Artenschutzprojekt vorgestellt.

Die Klimaschutz-Netzwerke dienen unter anderem dazu, Modellprojekte gemeinsam zu realisieren, Fördermittel zu beantragen und voneinander zu lernen. Das Programm der Nationalen Klimaschutzinitiative bietet in der ersten Phase eine Förderquote von 100 Prozent, um Netzwerke mit anderen Kommunen zu bilden. Sind diese Netzwerke einmal gegründet, können sie für drei Jahre auf eine Förderung von 60 Prozent zurückgreifen. Gefördert wird die Erarbeitung von kommunalen Klimaschutzzielen und deren Monitoring. Klima-engagierte Bürger sind eingeladen, sich einzubringen.

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung hat die Flammersfelder Regionalgenossenschaft e.G. den Zuschlag für drei Projekte erhalten. Das g.r.i.p.s.-Büro aus Flammersfeld wurde als Dienstleister für Dorfmoderation und PR-Kampagnen mit der Umsetzung beauftragt und organisiert die Veranstaltungen.

„Gemeinsam klimafit werden“ am Samstag, 11. März 2023, 10.30 bis 12.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Heupelzen, in der Hauptstraße 7, in 57612 Heupelzen. Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten: info@grips-raum.de, www.klima-wandeldoerfer.de, www.klimaschutz.de