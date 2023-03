Veröffentlicht am 3. März 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Spannende Reise in die Zeit vor 100 Jahren im Heimatmuseum Hamm (Sieg)

Die 23 Kinder der Klasse 3a der Grundschule in Hamm (Sieg) besuchten mit ihrer Klassenlehrerin Susanne Prieur und der Lehramtsanwärterin Leah Vissa das Heimatmuseum „Haus der Heimatfreunde“ in Hamm. Wie man vor hundert Jahren lebte, ist für die Kinder ein spannendes Thema. Begleitet von den Vorträgen von Dieter Born und Klaus Schumacher konnten die SchülerInnen sich ein Bild von dem Leben früher machen und auch verschiedene Dinge ausprobieren, zum Beispiel wie die Frauen früher die Wäsche gemacht haben oder welche Geräte man früher in den Küchen gefunden hat, wie es in der Vorratskammer, dem Stall und dem Kohleschuppen ausgesehen hat, wie der Schuster oder der Postbeamte seine Arbeit ausgeführt hat. Das Highlight war jedoch das alte Klassenzimmer mit Schiefertafeln, Griffeln, Holzbänken und Pult. Die Kinder hatten große Freude daran eine Unterrichtsstunde von früher nachzuspielen. Natürlich wurde sich auch Zeit für jede einzelne Frage der Kinder genommen. Dank Born und Schumacher konnten die Kinder eine spannende Reise in die Zeit vor hundert Jahren machen. Foto: Heimatfreunde Hamm