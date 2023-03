Veröffentlicht am 3. März 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Wiesbaden ist Ziel der Kreisjugendpflege

Das „Haus der Sinne“ in Wiesbaden ist Ziel einer Tagesfahrt der Kreisjugendpflege Altenkirchen am 18. März. Das „Haus der Sinne“, ein Mitmachmuseum, befindet sich im Schloss Freudenberg in der hessischen Landeshauptstadt. „Es ist ein wunderschöner Ort der Sinneserfahrung, dort können wir eintauchen in eine andere Welt, eine Welt des Entdeckens mit allen unseren Sinnen.“, so die Ankündigung der Kreisjugendpflege. Die Fahrt wird gefördert druch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“. Im Anschluss gibt es noch ausreichend Zeit, Wiesbaden zu erkunden. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person. Anmeldungen: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Anna Beck, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de