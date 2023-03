Veröffentlicht am 3. März 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Linz am Rhein

Donnerstagabend, 02. März 2023, meldeten Mitarbeiter der Deutschen Bahn, dass zwei Jugendliche am Linzer Bahnhof einen Joint konsumieren würden. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete zunächst einer der beiden, der zweite konnte von der Polizei festgehalten werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Jugendliche von der Polizei gestellt werden. Es handelte sich um Jugendliche aus Peterslahr und Oberhonnefeld. Nach Befragung der Polizei und Heranführen eines Drogenspürhundes gaben die beiden ein Versteck preis, wo weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt wurden. Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen und den Eltern übergeben. Die Polizei leitete Strafverfahren ein. Quelle- Polizei