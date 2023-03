Veröffentlicht am 3. März 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Auffahrunfall in Linz am Rhein auf der B 42

Donnerstagmittag, 02. März 2023, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B 42, Ortsausgang Linz. Drei Pkw befuhren nacheinander die B 42 in Fahrtrichtung Bonn. Nachdem der vordere Pkw verkehrsbedingt anhalten musste, hielt auch der zweite Pkw ordnungsgemäß an. Der hintere Pkw-Fahrer, ein 34-jähriger Mann aus Bad Hönningen, erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den mittleren Pkw auf und schob ihn auf den vorderen Pkw. Hierbei wurden zwei Fahrzeugführerinnen aus Königswinter und Unkel im Alter von 41 und 64 Jahren verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. An allen Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei