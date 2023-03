Veröffentlicht am 2. März 2023 von wwa

REGION – MINT-ohne-Ende:Beratung, Workshops und Vorlesungen – Hochschule Koblenz bietet wieder Schnupperstudium für Oberstufenschülerinnen in der Region Westerwald an

Viele Oberstufenschüler haben schon ganz genaue Vorstellungen, was sie nach dem Abitur tun wollen. Andere haben zwar eine vage Vorstellung, dass sie studieren wollen, aber die Ausrichtung der Studienfächer und die Studieninhalte sind noch nicht klar. Was ist, wenn sich das Studium ganz anders darstellt als gedacht? Wie ist der Ablauf im Studium? Viele Fragen, die ein mehrwöchiges Schnupperstudium an einer Hochschule beantworten kann.

Die Hochschule Koblenz bietet speziell für MINT-affine, leistungsstarke Oberstufenschülerinnen mit dem Ada-Lovelace-Projekt in den kommenden Wochen gleich drei Schnupperstudiengänge am RheinMoselCampus in Koblenz, am WesterwaldCampus in Höhr-Grenzhausen und am RheinAhrCampus in Remagen zur Auswahl in der Region an. Dazu Praxis-Workshops an Samstagen und die Begleitung durch Mentorinnen während des achtwöchigen Schnupperstudiums.

Die Landräte der Kreise Altenkirchen, Westerwaldkreis und Neuwied appellieren an interessierte junge Frauen, diese Möglichkeit der Entscheidungsfindung zu nutzen. „Es ist ein großer Vorteil und zugleich auch eine große Beruhigung, schon vor Beginn des Studiums zu wissen, was einen erwartet und ob das gewählte Fach passt. Gewappnet mit Einblicken und Informationen man hat weniger Probleme bei der Umstellung und studiert schneller und erfolgreicher,“ sind die drei Westerwälder Landräte überzeugt und werben für dieses tolle Angebot. Wenn Teilnehmerinnen merken, dass das angestrebte Fach doch nicht so passend ist, ist es mit Unterstützung des Mentorinnennetzwerks leichter, sich vor dem Studium neu zu orientieren, “ erläutern die drei Landräte und weisen darauf hin, dass bei einem Studium eines MINT-Faches (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik) ein gut bezahlter attraktiver Arbeitsplatz, auch gerade hier in der Region nahezu gesichert ist. Die künftigen Fachkräfte haben daher große Auswahlmöglichkeiten, das richtige Unternehmen für die eigene Karriere zu finden.

Umfangreiche Informationen mit den drei Ansprechpartnerinnen der jeweiligen Hochschulstandorte finden sich auf der Homepage hs-koblenz.de/alp. Anmeldeschluss ist der 06.März 2023