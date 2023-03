Veröffentlicht am 2. März 2023 von wwa

WISSEN – Landtagsabgeordnete Reuber und Wäschenbach laden zum Girls´Day ein.

Am 27. April ist es wieder so weit, der bundesweite Girls´Day 2023 findet statt. Dieser Tag wurde einst ins Leben gerufen, um speziell Mädchen Berufe näher zu bringen, die bisher meist von Männern ausgeübt werden. Die CDU-Landtagsfraktion macht mit und freut sich, jungen Mädchen einen Einblick hinter die Kulissen der Landespolitik zu geben und gemeinsam über die Zukunftsthemen zu diskutieren. Die Landtagsabgeordneten Matthias Reuber und Michael Wäschenbach möchten an diesem Tag Mädchen aus dem Landkreis Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Rennerod (Wahlkreis I und II) die Möglichkeit geben, den Berufsalltag von Abgeordneten näher kennenzulernen.

„Hiermit laden wir Mädchen ab 14 Jahren ein, den Tag in unserer Fraktion zu verbringen. Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Führungen, Gespräche mit Abgeordneten und Mitarbeitenden, ein gemeinsames Mittagessen und vieles mehr. Wir würden uns freuen, junge Menschen am politischen Geschehen teilhaben zu lassen, ihre Stimme zu hören und sie zu ermutigen, selbst aktiv zu werden – ganz nach dem diesjährigen Motto: Mach, was dir gefällt“, so die beiden Abgeordneten.

Wer Interesse am Gils´Day hat, meldet sich bitte bis zum 15. März in den Wahlkreisbüros der Abgeordneten. Auch Bewerbungen für ein Praktikum oder einen „Schnuppertag“ in der Landespolitik können gerne an die Büros der Abgeordneten gesendet werden.

Die Kontaktdaten der Abgeordneten lauten für Michael Wäschenbach info@michael-waeschenbach.de, 02741 9365400 und für Matthias Reuber kontakt@matthias-reuber.de, 02742 9669633.