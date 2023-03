Veröffentlicht am 2. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Geschwindigkeitsmessungen in Altenkirchen

Mittwochnachmittag, 01. März 2023, wurden in der Zeit von 15.00 bis 19.00 Uhr polizeiliche Geschwindigkeitsmessungen in Altenkirchen, in der Kumpstraße, durchgeführt. Insgesamt überschritten acht Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Gegen die Fahrer werden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei