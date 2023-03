Veröffentlicht am 2. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN-WISSEN – Schule trifft Musikschule: „Musik con tutti“ – Konzert von Kreismusikschule und schulischen Kooperationspartnern im Kulturwerk Wissen

„Musik con tutti – Musik mit allen zusammen!“ Unter diesem Motto lädt die Kreismusikschule Altenkirchen ihre Kooperationspartner aus verschiedenen allgemeinbildenden Schulen des Landkreises zu einem gemeinsamen Konzert. Denn in mehreren Schulen des Kreises wird seit dem laufenden Schuljahr gemeinsam gesungen, getrommelt, geflötet oder auf andere Art und Weise musiziert. Am Sonntag, dem 12. März, heißt es daher ab 15 Uhr im Wissener Kulturwerk „Schule trifft Musikschule“.

Ein recht großer Kinderchor wird sich aus gleich drei Regionen des Kreises zusammensetzen: die Schulchöre der Franziskus-Grundschule Wissen und der Michaelschule Kirchen sowie der Kinderchor an der Kreismusikschule treten erstmals zusammen auf. An der Pestalozzi-Grundschule Altenkirchen und der Franziskus-Grundschule Wissen sind seit diesem Jahr die „Flötenpiraten“ unterwegs. Auch sie werden für das Konzert erstmals aufeinandertreffen und gemeinsam ihre eingeübten Stücke aufführen. Auch die Percussion-AG der Michaelschule Kirchen wird auftreten und für ordentlichen Rhythmus sorgen.

Die zahlenmäßig größte Gruppe auf der Konzertbühne des Kulturwerks werden die Streicher sein: Geigen, Bratschen und Celli aus der Streicher-AG an der August-Sander-Realschule Altenkirchen, der Streicherklasse des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen spielen in verschiedenen Formationen gemeinsam mit zwei Schülerensembles der Kreismusikschule.

Insgesamt führt die Kreismusikschule so rund 250 Schülerinnen und Schüler zusammen: „Wir haben in diesem Schuljahr zahlreiche Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen neu auf den Weg gebracht. Ob in der Streicher-, Trommel-, Flöten- oder Gitarren-AG, unsere Angebote bereichern den schulischen Alltag und wir freuen uns über viele neue Schülerinnen und Schüler, die so vielleicht auch ihre Liebe zum Instrument entdecken werden“, so Musikschulleiter Dimitri Melnik. „Bei unserem Konzert sollen die Kinder erste Auftrittserfahrungen sammeln, denn schließlich lohnt es sich, kontinuierlich zu üben und für ein Ziel zu arbeiten.

Die Musikschule erwartet viele Gäste aus den beteiligten Schulen und freut sich vor allem auch auf Familien mit Kindern, die Interesse haben, ein Instrument zu lernen. Sie hilft an diesem Nachmittag auch gerne mit allen nötigen Informationen weiter.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es werden stattdessen Spenden für den Förderverein der Kreismusikschule gesammelt, der die Instrumente für diese Arbeitsgemeinschaften überwiegend finanziert hat. Veranstalter und Ansprechpartner bei weiteren Fragen: Musikschule des Kreises Altenkirchen, Telefon: 02681-812283, E-Mail: musikschule@kreis-ak.de

Foto: „Schule trifft Musikschule“ heißt es am 12. März um 15 Uhr im Kulturwerk in Wissen. (Foto: Gerd Asmussen)