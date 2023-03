Veröffentlicht am 2. März 2023 von wwa

WEITERSBURG – Pkw Brand bei Weitersburg, auf der BAB 48 Fahrtrichtung Trier

Donnerstagvormittag, 02. März 2023, kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Pkw Vollbrand auf der BAB 48 Fahrtrichtung Trier in Höhe Weitersburg. Die Brandursache dürfte, so die Polizei, auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Der Fahrzeugführer konnte das zunächst qualmende Fahrzeug noch in eine Nothaltebucht lenken und sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien, ehe es sich vollständig entzündete. Die Richtungsfahrbahn Trier wurde zum Zwecke der Löscharbeiten für circa 40 Minuten gesperrt. Aufgrund dessen kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Zwei von drei Fahrstreifen wurden mittlerweile wieder freigegeben. Quelle: Polizei