Veröffentlicht am 2. März 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuer Pilates-Kurs im Haus Felsenkeller lässt das Frühjahr sportlich in Gang kommen

Was ist eigentlich Pilates? Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur. Primär geht es dabei um die Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. Dieser Kurs bietet ein ganzheitliches Körpertraining, in dem vor allem die tief liegenden, kleinen und meist schwächeren Muskelgruppen angesprochen werden. Wenn man diese trainiert, resultiert dies in einer korrekten und gesunden Körperhaltung. Das Training umfasst sowohl Kraftübungen als auch Stretching und bewusste Atmung. Der Begründer dieser Sportart, Joseph Pilates, sagte über seine Trainingsmethode: „Nach zehn Stunden fühlen Sie sich besser, nach 20 Stunden sehen Sie besser aus und nach 30 Stunden haben Sie einen neuen Körper.“ In diesem Pilates-Kurs sind die Vorteile dieses ganzheitlichen Trainings greif- und spürbar.

Für Anmut und Beweglichkeit, Kraft und Geschmeidigkeit. Die Teilnehmenden erfreuen sich am Training, das den gesamten Körper vitalisiert. Der Kurs ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Bei regelmäßiger Teilnahme erstatten die gesetzlichen Krankenkassen bis zu 75 Prozent der Kursgebühren. Am Donnerstag, den 23. März. geht es von 17 bis 18 Uhr los; es finden zehn Termine statt. Die Gebühr beträgt 105 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.