1. März 2023

NEUWIED – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Unkel

Dienstagnachmittag, 28. Februar 2023, kam es in der Linzer Straße in Unkel gegen 16:50 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw, die im baustellenbedingten Rückstau auf die Einfahrt in den Kreisverkehr im Bereich des Vorteilcenters warteten. Die beiden Beteiligten stellten den Unfallhergang komplett gegensätzlich dar. Während eine Partei behauptete, dass ihr der Unfallgegner hinten aufgefahren sei, erklärte die andere Partei, dass der vor ihr wartende Pkw plötzlich zurückgesetzt habe. Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden. Quelle: Polizei