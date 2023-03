Veröffentlicht am 1. März 2023 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – eine Person verletzt

Dienstagnachmittag, 28. Februar 2023, um 17 Uhr ereignete sich in Wissen im Europakreisel ein Verkehrsunfall, bei dem die Beifahrerin eines Hyundai leichte Verletzungen erlitt. Der Fahrer eines österreichischen Sattelaufliegers fuhr von der Schlossstraße in den Kreisel ein und stieß dabei gegen den bereits im Kreisel fahrenden Pkw. Beim Zusammenstoß wurde der Pkw über die gesamte rechte Motorhaube bis zur A-Säule von einer Kante des Aufliegers aufgeschlitzt. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Bis zur Räumung der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Quelle: Polizei