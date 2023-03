Veröffentlicht am 2. März 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Baumwart Florian Biermaier teilt sein Wissen – Kreisbeigeordneter Michael Mahlert begrüßt Qualifizierung – Ziel: Biodiversität erhalten und fördern

Der Kreis Neuwied setzt ein positives Zeichen für Umwelt und Biodiversität: Florian Biermaier stellte sich kürzlich als neu zertifizierter Baumwart dem Ersten Kreisbeigeordneten Michael Mahlert und Umweltreferentin Ina Heidelbach vor. „Wir freuen uns sehr, dass Florian Biermaier sich entschieden hat, sein Wissen und seine Fähigkeiten als Baumwart einzusetzen. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für die Obstbaumpflege in unserer Region und wird uns dabei helfen, unsere Umweltbildungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen zu verbessern“, kommentierte Mahlert erfreut.

Die Streuobstberatung Rheinland-Pfalz bietet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessensverbänden und Streuobstakteuren aus dem Land einen Baumwartkurs für Streuobst an, der von der Kreisverwaltung Neuwied gefördert worden ist. Ansprechpartner für sachgerechte Obstbaumpflege, die auch Wissen vermitteln können, sind bisher rar. Florian Biermaier hat sich nun qualifiziert und ist bereit, sein Wissen an andere weiterzugeben. Er kümmert sich nicht nur um die Pflege von Obstbäumen, sondern auch um die Pflege von Streuobstwiesen durch Beweidung mit seinen 46 ungarischen Zackelschafen, einer seltenen Nutztierrasse.

Die Kreisverwaltung Neuwied und Florian Biermaier haben gemeinsame Pläne für zukünftige Ausgleichsmaßnahmen, Streuobstaktionen und Umweltbildungsmaßnahmen. Mit diesen Maßnahmen möchten sie dazu beitragen, die Biodiversität in der Region zu erhalten und zu fördern.

Foto: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert und Umweltreferentin Ina Heidenbach begrüßten den neuen Baumwart, Florian Biermaier (Mitte) und besprachen mit ihm Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität.