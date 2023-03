Veröffentlicht am 2. März 2023 von wwa

NEITERSEN – Kinofilm zum Internationalen Frauentag

Anlässlich des Internationalen Frauentags am Mittwoch, 8. März, lädt der Arbeitskreis der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Altenkirchen in die Wied-Scala nach Neitersen ein. Bei freiem Eintritt läuft dort ab 19 Uhr der Film „Call Jane“. Vor Ort wird auch die Ortsgruppe von Amnesty International vertreten sein, um an diesem Tag auf die Frauenrechte aufmerksam zu machen.