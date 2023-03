Veröffentlicht am 1. März 2023 von wwa

ASBACH – Alles zum Thema Demenz – 12. März: Messe in der Neustädter Wiedparkhalle informiert mit Expertenvorträgen und Infoständen – Keine Verkaufsveranstaltung

Wie fühlen sich Menschen mit Demenz? Welche Angebote gibt es, die den Erkrankten und ihren Angehörigen das Leben leichter machen? Unterstützt von Landrat Achim Hallerbach und Bürgermeisters Michael Christ will die „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz in der VG Asbach“ dazu allen Interessierten einen möglichst umfassenden Überblick bieten. Deshalb lädt sie alle Interessierten zu einer Info-Messe „Demenz und Pflege“ am Samstag, 12. März, von 11 bis 16 Uhr in der Neustädter Wiedparkhalle ein.

„Es geht um neutrale Informationen und handelt sich explizit nicht um eine Verkaufsveranstaltung“, stellt Landrat Achim Hallerbach klar. Vielmehr gibt es Experten-Vorträge: Um 12 Uhr spricht Chefarzt Dr. Dieter Pöhlau von der Kamillus-Klinik in Asbach über die medizinische Seite. Um 14 Uhr folgt Edith Grandisch als Seniorensicherheitsbeauftragte der VG Asbach mit dem Thema „Unklare Situationen im Alltag und wie ich damit umgehen kann“.

Bei der Messe sind darüber außerdem zahlreiche Organisationen mit Infoständen präsent: Von der Agentur für Arbeit über den „ASD Tages- und Krankenpflege“, die „Betreuung zu Hause“, „Compass – private Pflegeberatung“, die „Ergänzende Unabhängige Teilberatung“ (EUTB) der Diakonie Neuwied, die Evangelische Kirchengemeinde Neustadt-Vettelschoß, das Franziskaner Mobil, das Mehrgenerationenhaus sowie NEKIS bis hin zum Pflegestützpunkt Asbach, dem Betreuungsverein Neuwied und dem St. Josefshaus Neustadt. An den Infoständen können Besucher außerdem den Demenzparcours ausprobieren, der zu verstehen hilft, wie sich Menschen mit Demenz fühlen. Für das leibliche Wohl ist mit Waffeln und Getränken gesorgt.

Wer Fragen hat, kann sich gerne an das Mehrgenerationenhaus Neustadt wenden: Tel. 02683/9398040, per Email mgh@vg-asbach.de.

Die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz in der VG Asbach wurde 2012 als Netzwerk gegründet, um Vereine, Institutionen und Bürger zu vernetzen, Informationen zu bündeln und Lücken zu schließen.

Foto: Hoffen auf viele Besucher bei der Demenz-Messe am 12. März in Neustadt: (von links) Landrat Achim Hallerbach, Angela Muß (Koordinatorin Mehrgenerationenhaus Neustadt), Ulla Müller (Koordinatorin Lokale Allianz Demenz) und Bürgermeister Michael Christ.