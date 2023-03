Veröffentlicht am 1. März 2023 von wwa

PUDERBACH – Miteinander digital – Umgang mit moderner Technologie, wie Smartphone, Tablet oder Laptop

Die Nutzung von Handy und Co. durchdringt immer mehr den Alltag und ist nicht mehr nur reines Freizeitinstrument oder Arbeitsmittel. Ohne sich in der digitalen Welt auszukennen oder ohne Wissen über die Funktionsweisen der Endgeräte, wird Teilhabe am Leben in immer mehr Bereichen erschwert. Wenn Sie in diesem Bereich Unterstützung benötigen oder aber Ihre Hilfe anbieten wollen, dann kommen Sie am: Anmeldung/Rückfragen unter E-Mail: krokowski@diakonie-neuwied.de oder Tel.: 02684/9776070, 17. März 2023, Haus der Familie – Diakonietreff, Mittelstraße 7, 56305 Puderbach, 9.30 bis 11.00 Uhr. Eigene Handys, Tablets, Smartwatches oder Laptops