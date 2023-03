Veröffentlicht am 1. März 2023 von wwa

NEUNKIRCHEN – Zweiradgenuss jetzt noch größer auf dem Verkehrsübungsplatz – MSC „Freier Grund“ Neunkirchen lädt zur großen Motorrad- und Fahrradausstellung ein

Nach der gelungenen Premiere im Jahr 2021 in der Eventlocation „Genusswerkstatt“ in Haiger, die bei über 1.000 Besuchern auf großen Anklang stieß, wird es nun eine Neuauflage der Bike-Ausstellung „Zweiradgenuss“ geben. Diesmal allerdings an einem neuen Veranstaltungsort, dem Vereinsgelände des MSC „Freier Grund“ Neunkirchen am Verkehrsübungsplatz in Neunkirchen, Am Hellerberg 14 d, ein. Der traditionsreiche Club lädt dazu am Samstag, 18. März, und Sonntag, 19. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr, herzlich ein.

In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen. Frei nach dem Motto „größer, interessanter, vielfältiger“, hat sich nicht nur der Veranstaltungsort verändert und wesentlich vergrößert, sondern es wurde auch die Produktpalette der Ausstellung erweitert. So werden in dem beheizten Zelt, auf über 1.000 Quadratmetern, mehr als 20 Aussteller nicht nur die neuesten Motorrad-Highlights zeigen, sondern es wird auch eine große Fahrrad-Ausstellung geben. Vom Hightech-Mountainbike bis zu den angesagtesten E-Bike-Modellen werden die aktuellen Fahrrad-Trends gezeigt.

Auch auf dem Außengelände gibt es noch einiges zum Thema zu bestaunen. Hier sorgt zudem eine Trial-Show für spektakuläre Unterhaltung. Und es besteht die Möglichkeit zu Probefahrten. Beim Oldtimer- und Mofatreffen kommen die Fans alter Maschinen voll auf ihre Kosten. Zahlreiche legendäre Zweiräder werden zu sehen sein und lassen die Herzen von Oldtimerfans höher schlagen.

Der Sonntag beginnt mit einem Bikergottesdienst um 10 Uhr, bevor das Ausstellungsgelände erneut öffnet. Die Besucher haben beim Zweiradgenuss die einmalige Möglichkeit, sich an einem Ort umfassend über alle neuen Trends und Modelle zu informieren und mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Natürlich wird mit verschiedenen Speisen aus dem neu gestalteten Clubheim auch für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt sein.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass zwischen dem Bahnhof und dem MSC-Gelände an beiden Tagen der Bürgerbus pendeln wird. Für 1 Euro können die Gäste diese Service bequem nutzen. Zweiräder können bis zum Gelände fahren.

Foto: Vorstandsmitglied und immer noch aktiven Rennsportler Rolf Nickoley, rechts Christoph Düber, einfaches Mitglied und mit dem Projekt Zweiradgenuss betraut